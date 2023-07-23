ضربها بمفك كسر الجمجمة وتركت 5 أطفال .. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها بالخانكة

واقعة بشعة شهدتها منطقة القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، راحت ضحيتها ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها، والذى تعدى عليها بالضرب المبرح بشومة على رأسها، وجسدها حتى سالت دماؤها تاركة 5 أطفال، وتوالت النيابة التحقيق .

ضربها بمفك كسر الجمجمة و تركت 5 أطفال .. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها بالخانكة

و قالت جدة الأطفال الذين قتلت والدتهم؛ أن المتهم كان يتعاطى المخدرات وظل يضرب فيها ضربا مبرح لمدة أسبوعين بسبب خلافات بينهما، حتى يوم الواقعة ضربها بشومة على رأسها وبمفك حديدى تسبب فى كسر الجمجمة حتى فارقت الحياة.

واستكملت الجدة خلال حديثها؛ إن المجنى عليها كانت تعمل من أجل مساعدة المتهم في الإنفاق على أطفالها الصغار، ولكنه قتلها لتترك 5 أطفال أكبرهم 6 سنوات ، وأصغرهم رضيع عمره 6 أشهر،و أن حالتها المادية لا تتحمل متطلبات هؤلاء الصغار، حيث المتهم قتل والدتهم وترك لهم الديون مطالبًا بمساعدتها في دفع إيجار المنزل الذى يأويهم من الشارع.

بداية أحداث الواقعة

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على ربة منزل جثة هامدة في مسكنها بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبفحص الجثة تبين وجود عدة إصابات بها إثر الاعتداء عليها بعصا خشبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وأن لديه معلومات جنائية وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما

وأشار المتهم إلى تخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة بإلقائها بالطريق العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة فتولت التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة له، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها..