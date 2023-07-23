الزمالك يستهل مشواره في البطولة العربية .. الجمعة المقبل

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مشواره في البطولة العربية مساء يوم الجمعة المقبل 28 من شهر يوليو الجاري بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري ، لحساب الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها الحالية المسماة باسم “كأس الملك سلمان للأندية الأبطال”.



ويقام اللقاء الافتتاحي للأبيض على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة .وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



أما ثانى مواجهات الزمالك تأتي ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

أما اللقاء الأخير للأبيض يأتي ضد النصر السعودي3 من شهر أغسطس المقبل عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

اختبارات الزمالك ..

على صعيد آخر ، بدأت اليوم الأحد داخل مقر نادي الزمالك اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وأقيمت اليوم الأحد اختبارات مواليد 2009 و 2010 و 2011، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت حضورا كبيرا من جانب المواهب من جميع محافظات مصر، تحت إشراف لجان فنية خاصة من مدربين قطاع الناشئين والبراعم بالنادي.

وحرص على التواجد اليوم، طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" والمشرف العام على اختبيارات ناشئي نادي الزمالك، و شكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، وحسن بصري وسيد سلامة و تامر وحيد مراد أعضاء اللجنة الفنية، بجانب أسامة حسن نائب مدير المدرسة الأساسية.