نتائج مباريات اليوم الأحد من مونديال العالم للسيدات

أقيمت اليوم الأحد ثلاث مواجهات من فعاليات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم ، والتي بدأت فعالياتها الخميس الماضي بدولتي أستراليا ونيوزيلندا.





، بينما انتهى اللقاء الثاني الذي جمع هولندا أمام البرتغال بنيوزيلندا انتهى بتفوق الطواحين بهدف من دون رد .

أما اللقاء الثالث أقيم بين فرنسا وجامايكا على ملعب سيدني الأسترالي انتهى بالتعادل السلبي.

وتضم مجموعات مونديال العالم للسيدات woman world cup 2023 كل من ..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال البطولة المقرر إقامتها الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 فريقًا قوميًا بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة من البطولة.

كانت فعاليات بطولة مونديال العالم قد بدأت الخميس الماضي بمباراة نيوزيلندا والنرويج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع إلى قرابة خمسين ألف متفرج وانتهت بتفوق الأول بهدف من دون رد، كما انتهى اللقاء الثاني الذي جمع أستراليا أمام أيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني ، بتفوق أصحاب الأرض بهدف من دون رد جاء عبر ركلة جزاء.