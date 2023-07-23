قامت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بمواصة حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏103407مخالفة مرورية متنوعة.

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جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (103407) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(39731) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1451) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(28) مخالفة موقف عشوائى.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ضبط قائد تروسكيل أنهى حياة سيدة في الطريق

وفي سياقٍ متصل، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قائد مركبة "تروسيكل" بالقاهرة لإصطدامه بسيدة حال عبورها الطريق مما أدى لوفاتها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرةمن إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل –مقيمة بدائرة القسم).. توفيت متأثرة بإصابتها، إثر تعرضها لحادث مصادمة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص ..تبين أنه حال سير مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة (عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة القسم إصطدم بالمتوفاة حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها التى أودت بحياتها ، وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (بائع – مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته (430 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأيه مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.