لقيت ربة منزل حتقها إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطها من أعلى سطح الطابق الرابع بالعقار محل سكنها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال أهلية المتوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

سجادة .. تنهي حياة ربة منزل من الطابق الرابع بالخانكة

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي، يفيد استقبال ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، ووفاتها فور وصولها المستشفى.

على الفور انتقلت قوات الامن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "فاطمة ج ع"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمة كفر حمزة ، دائرة المركز، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطها من أعلى سطح الطابق الرابع بالعقار محل سكنها، حيث تبين ان المتوفاة كانت تقوم بتنظيف السجادة أعلى سطح العقار، واختل توازنها وسقط على الأرض بالشارع، وأدي ذلك لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال أهلية المتوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع عامل سقط من سقالة خشبية بالعبور

وفي واقعة اخري ، لقي عامل حتفه، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وكما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء شقيق المتوفي وشاهد الواقعة لسماع شهادتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الرابع بعقار بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "طه أ م"، 24 سنة، عامل محارة، ومقيم مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.