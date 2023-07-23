سليمان عيد في جنازة والد مي كساب (صور)

قدم الفنان سليمان عيد، واجب العزاء لزميلته الفنانة مي كساب وحضوره جنازة والدها التي تقام الآن بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

اقرأ أيضًا: وفاة والد مي كساب وتشيع الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد





سليمان عيد

وكانت قد أعلنت الفنانة مي كساب مساء الأمس عن وفاة والدها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع الإجتماعي ، و توفي بعد معاناته مع المرض خلال الفترة الماضية .

شاركت الفنانة مي كساب،مؤخرًا في مسلسل "جعفر العمدة " والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضة في موسم رمضان 2023 .

سليمان عيد

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

سليمان عيد

أحداث مسلسل "جعفر العمدة" فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.