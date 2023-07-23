الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثمان شاب في طريق عام بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا،اليوم الأحد ، تفاصيل جديدة حول ملابسات العثور على جثة لشاب ملقاه بالطريق العام بقرية القناوية التابعة لمركز قنا.

كانت الاجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة "م.ع"، يبلغ من العمر 26 عامًا، من نجع الفقراء عليها آثار ضرب بآلة حادة على جسده بالكامل، ملقاة أمام مدخل قرية القناوية التابعة لدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة "ع.ج.خ"، يبلغ من العمر 36عامًا، من قرية القناوية، استدرج المجني عليه من خلال اتصال هاتفي، وعند مقابلته تعدى عليه بالضرب المبرح حتى الموت.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بسبب ارتكابه الواقعة قائلًا: هو علم عليا بمطواة"، إذ أصيب المتهم بمطواة في وجهه على يد المجني عليه منذ أكثر من عام وذلك تسبب له في علامة ظاهرة يُحرج منها أمام الناس لذلك قرر الانتقام منه وقتله بعد أن استدرجه من خلال مكالمة هاتفية.

تم القبض على المتهم والتحفظ علي المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.