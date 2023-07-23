حملات تموينية ونظافة وأعمال تطوير لمدينة برج البرلس

شهدت مدينة برج البرلس محافظة كفرالشيخ عدد من الحملات، الأحد، منها حملات تموينية، لضبط المخالفين، وحملات نظافة، وأعمال تطوير.

وتابع رئيس مدينة برج البرلس سليم محمد أبو شريف، أعمال الحملة التموينية علي المحلات التجارية ومحلات البقالة والأغذية والمطاعم وسيارات توزيع الأغذية على تجار التجزئة بالمدينة وذلك لضبط الأسعار ومنع الاحتكار للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه وتوفيرالسلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر سلع غذائية مجهولة المصدر، ومستوردة بدون فواتير ضريبية معتمدة، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع وتم التحفظ على 20 كجم سكر حر غير معلن عن أسعاره وبدون فواتير معتمدة، و40 كجم عسل أسود غذائي بدون فواتير معتمدة، و40 كجم زيت طعام أولين غير معلن عن أسعاره وبدون فواتير معتمدة، و15 كجم نفض بويات بدون فواتير معتمدة، و14 غراء بويات بدون فواتير معتمدة، و45 علبة سجائر بدون فواتير معتمدة وغير معلن عن أسعارها، و240 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

وتفقد رئيس مدينة برج البرلس، الأعمال التجميل الجاري تنفيذها، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة سير العمل التي تشمل أعمال طلاء البلدورات بداية من مدخل المدينة، ومحيط النصب التذكاري، ومازال العمل مستمر، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً بضرورة الحفاظ علي النظافة والتطوير للميادين العامة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.