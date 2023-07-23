صور.. أشجار النخيل تزين شوارع طور سيناء

زينت أشجار النخيل شوارع و حدائق وميادين مدينة طور سيناء - بمحافظة جنوب سيناء بعد أن لونت ثمارها الطبيعة الصحراوية التي تتميز بها المحافظ.

انتشرت أشجار النخيل المثمرة على امتداد الشوارع الرئيسية بالمدينة، بعد أن حلت محل أشجار الزينة، والتي تعمل كمصدات للرياح خاصة المحملة بالأتربة والرمال.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التوسع في زراعة أشجار النخيل في الحدائق الوسطى للشوارع الرئيسية والفرعية، لتزين الشوارع وجعلها مبهجة خاصة خلال موسم البلح.

إضافة إلى توفير المياه واستغلالها في زراعة المحاصيل الغذائية الأساسية، كما أن المحافظة تعد من المناطق الصحراوية نادرة المياه.

و عند زراعتها يجرى مراعاة ملائمتها للبيئة، واستهلاك نسبة مياه أقل بجانب أنها تعد من الأشجار المعمرة، ويجري العناية بهذه الأشجار وتقليمها قبل موسم الثمار بالتنسيق بين إدارات الحدائق والتجميل.