الكهرباء: فصل التيار أقصاه ساعة وقد يتكرر خلال اليوم (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء تفاصيل بيان الشركة القابضة للكهرباء حول آلية تخفيف الأحمال على رأس الساعة وأسباب صدوره، قائلاً: " بيان القابضة للكهرباء صدر بسبب تخوفات بعض الناس من الاحتياجات المرتبطة بالكهرباء مثل المصاعد وكثير من الأنشطة المرتبطة بأنشطة الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية “لميس الحديدي”، على شاشة “ON”: "التخفيف أقصاه ساعة في مدة الفصل، ولكن من الممكن تكرار هذه الساعة بعد عدد معين من الساعات على حسب المنطقة ودرجة الأحمال العالية فيها وهي بالتناوب في المنطقة والمناطق المجاورة".

وأكد أن تلك الآلية مؤقتة كما ذكر في بيان مجلس الوزراء حتى تصل الأحمال لطبيعتها، قائلاً: "فترة مؤقتة"

وحول نصيحة القابضة بعدم ركوب المصعد في هذا التوقيت، قال: "مثلاً لو هتوصل البيت الساعة 2 ماتركبش الأسانسير قبلها وبعدها بعشر دقائق".

فترة تخفيف الأحمال تنتهي منتصف الأسبوع

وتابع:" فترة صعبة وستمر بسرعة وسوف تنتهي فترة تخفيف الأحمال منتصف الأسبوع وهذا ظرف طارئ ورغم أن معدلات الأحمال بلغت أعلى درجة وهي ما يقرب من 35 ألف ميجا وات، لكن لازال لدينا احتياطي ولم تحدث تلك الظاهرة منذ عام 2015 رغم ذلك وهي فترة مؤقتة".

وشدد على أن الشبكات القومية للكهرباء جيدة جداً وعلى أعلى كفاءة وهناك تنسيق مع قطاع البترول لتوفير كافة احتياجات شبكات الكهرباء من الغاز، مشيراً إلى أن الوزارة في تخفيف الأحمال تراعي عدالة التوزيع".