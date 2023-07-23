إنهيار منزل بقرية الدوية ببني سويف

إنهيار منزل بقرية الدوية دون خسائر بشرية

إنهار منزل مكون من طابقين مبني من الطوب اللبن بقرية الدوية التابعة لمركز بني سويف دون وقوع خسائر بشرية او إصابات، حيث جرى إخلاء المنزل قبل إنهياره وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بإنهيار منزل في قرية الدوية بمركز بني سويف

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنهيار منزل مكون من طابقين بالدوية في مركز بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة، وتوجيه رجال الحماية المدنية، إلى موقع الحادث.

تفاصيل إنهيار منزل في بني سويف

وتبين أن المنزل مكون من طابقين، مبنى من الطوب اللبن وجذوع النخيل والخشب، وإنهار بشكل كامل، قبل أن يتم إخلائه من السكان، قبل وقوع الحادث.

إنتقال رجال الوحدة المحلية ببني سويف إلى مكان الحادث

وإنتقل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي إلى موقع المنزل المُنهار، حيث جرى قطع المياه والكهرباء عنه، ومعاينة المنازل المجاورة لبيان وجود تصدعات من عدمها، حيث تبين ان المنزل المٌنهار مكون من الطوب اللبن وجذوع النخيل والأخشاب.

اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير محضر بالحادث، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمعرفة رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.