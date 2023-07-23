جنوب سيناء: لا شكاوى من أسئلة امتحانات اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية

أدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، امتحان الدور الثاني في مادة "اللغة الإنجليزية"، دون شكاوى .

و أشار محمد عقل وكيل تعليم جنوب سيناء، ان الامتحانات تسير بشكل طبيعي داخل لجان الامتحانات.

و إن لجنة مدرسة الزهور الإعدادية بنات تضم، مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، ومدرســــة الأمل الرسمية للغات، ومدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات.



وأكد خلال جولته على توفير كافة سبل الهدوء والراحة داخل اللجان، والتأكد من توقيع الملاحظين ثلاثيًا على ورق الإجابة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة على الورقة، مع الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

و أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات الدور الثاني بالشهادة الأعدادية بالمحافظة بلغ 847 طالبا و طالبة ، داخل 19 لجنة امتحانات .