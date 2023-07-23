رئيس جامعة كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي

قدم رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أسمى آيات التهاني، إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن ثورة 23 يوليو استطاعت أن تغير وجه الحياة في مصر وكانت واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، حيث استعاد الشعب المصري هويته، ومارست الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر والمستقبل، وهذه الثورة العظيمة ضربت المثل في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب المصري، وحققت حلم كل مواطن في حياة كريمة وعادلة، وساهمت في دعم ركائز التنمية الاجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية والقومية.

كما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفرالشيخ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ومصر فى أفضل حال.

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها.