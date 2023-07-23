حملة لقص وتهذيب الأشجار بشوارع قوص

وجه الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، مسئولي القسم الزراعي بالوحدة بقص وتهذيب السياج الخارجى للأشجار الكائنة بشارع الجمهورية، كي لا تكون سببا لاعاقة الطريق، فضلا عن ان اعمال التهذيب تُضفي مظهرا حضاريا علي الغطاء النباتى وتذيد من بهجته.

وشدد رئيس المركز علي زراعة المربعات الفارغة واستبدال الاشجار الميتة بأخرى جديدة، مع تولي تلك الزراعات بالمتابعة الدورية وريها بشكل يومي، مؤكدا علي ضرورة رفع مخلفات التهذيب اولا باول.

واشار الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، إلى أن الغطاء النباتى يلعب دوراً مهماً فى التوازن البيئى فضلا عن دوره الجمالي ، لذا تولي الأجهزة التنفيذية بالمدينة اهتماما كبيرا بالأشجار المنزرعة علي حواف الطرق الرئيسة والداخلية بنطاقها.