تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي.. باتشيكو يدفع بالقوة الضاربة

يستضيف فريق بيراميدز مساء اليوم الأحد، نظيره الأهلي في مواجهة علي صفيح ساخن، تجمعهما علي ستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ28 من الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز بالقوة الضاربة أمام الأهلي، حيث يدخل المباراة بمعنويات هادئة بعد ضمان المركز الثاني والمشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد توفيق، محمود دونجا، محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، فخري لاكاي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

ومن المقرر انطلاق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري

تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر فضائية Ontime sports 1.

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

وجاءت القائمة التي أعلنها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز لمباراة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال.