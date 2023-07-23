كهرباء الإسماعيلية يضم نجم المنصورة رسميًا

نجح نادي كهرباء الإسماعيلية في التعاقد مع احمد امين لاعب نادي المنصورة رسميا في إطار تدعبم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

ووقع احمد امين لكهرباء الإسماعيلية لمدة موسمين في صفقة انتقال حر عن طريق وكيله ابوسليم الذي نجح في إتمام الصفقة لصالح نادي الكهرباء في ظل وجود أكثر من عرض لضم اللاعب.

وتم توقيت العبود فؤ حضور ياسر الكناني المدير الفني لكهرباء الاسماعيلية الذي أكد على ضرورة ضم اللاعب لما يملكه من إمكانيات جيدة حيث يعرفه بشكل كبير وتدرب تحت يده بنادي المنصورة الموسم الماضي.

احمد امين

احمد امين من مواليد 1994 بدأ مسيرته مع كرة القدم في ناشئين جاسكو ثم انتقل الى نادي منتخب السويس ولعب للفريق الاول اربع مواسم ثم انتقل لنادي الزرقاء ولعب له لمدة موسمين قبل أن يضمه نادي بلدية المحله لصفوفه في صفقة بيع وشراء من الزرقاء بمبلغ 100الف جنيه وبعد ستة أشهر انتقل لنادي المنصوره من البلديه بمبلغ 100الف جنيه ولعب للمنصوره موسم ونصف ثم انتقل لنادي كهرباء الإسماعيلية في صفقة انتقال حر برغم وجود أكثر من عرض من انديه بدوري المحترفين.