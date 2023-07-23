الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا.. خدمات طبية لـ 209 آلاف حالة بالعيادات الخارجية

الخدمات الصحية بالمنيا
الخدمات الصحية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة  قدمت الخدمات الطبية والعلاجية ، لما يقرب من ٢٠٩ ألف حالة ، على مدار شهر يونيو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة ، و العيادات الخارجية ، والمتنقلة ، والتي نظمتها مديرية الصحة ، على أيدي نخبة من الأطباء بكافة التخصصات.

يأتي  وذلك ضمن خطة وزارة الصحة ، لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية للفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا ،ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وفى تقرير صادر عن مديرية صحة المنيا ،  أشار أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال يونيو الماضى ، خدمات طبية وعلاجية لــ ٢٠٩ ألف حالة، منها، ١٤٩ ألف و ٦١٧ بالعيادات الخارجية، و٥٩ ألف و ٢٣٦ بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء ٧٧٠٨ عملية جراحية ، و٥٢٨ حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ ١٠٢١ مريضا بإجمالي ١١٤٠٤ جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ ٢٠١٩ مريضا .

بإجمالي ٧٨٧٩ جلسة علاج طبيعي، بالإضافة،  إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ ١٦٠٠٨ حالة ، وأشعة تلفزيونية لحوالى ٣٩٧٢ حالة ، وأشعة مقطعية لـ ١٤٦٤ حالة، وإجراء ١٤٠٦٣ تحليلا، ورسم قلب لـ ٤٧٠٦ حالة ، و حالتى مناظير ، و٢٨ دوبلر، و ٢٣٨ ايكو، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات،  لـ ٥٩ ألف و ٢٣٦ حالة،  وتقديم خدمات عناية مركزة لـ ٧١٩ مريضا، وحضانات لـ ٦٤٢ طفلا.

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