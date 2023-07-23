صحة المنيا.. خدمات طبية لـ 209 آلاف حالة بالعيادات الخارجية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية ، لما يقرب من ٢٠٩ ألف حالة ، على مدار شهر يونيو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة ، و العيادات الخارجية ، والمتنقلة ، والتي نظمتها مديرية الصحة ، على أيدي نخبة من الأطباء بكافة التخصصات.

يأتي وذلك ضمن خطة وزارة الصحة ، لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية للفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا ،ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وفى تقرير صادر عن مديرية صحة المنيا ، أشار أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال يونيو الماضى ، خدمات طبية وعلاجية لــ ٢٠٩ ألف حالة، منها، ١٤٩ ألف و ٦١٧ بالعيادات الخارجية، و٥٩ ألف و ٢٣٦ بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء ٧٧٠٨ عملية جراحية ، و٥٢٨ حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ ١٠٢١ مريضا بإجمالي ١١٤٠٤ جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ ٢٠١٩ مريضا .

بإجمالي ٧٨٧٩ جلسة علاج طبيعي، بالإضافة، إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ ١٦٠٠٨ حالة ، وأشعة تلفزيونية لحوالى ٣٩٧٢ حالة ، وأشعة مقطعية لـ ١٤٦٤ حالة، وإجراء ١٤٠٦٣ تحليلا، ورسم قلب لـ ٤٧٠٦ حالة ، و حالتى مناظير ، و٢٨ دوبلر، و ٢٣٨ ايكو، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، لـ ٥٩ ألف و ٢٣٦ حالة، وتقديم خدمات عناية مركزة لـ ٧١٩ مريضا، وحضانات لـ ٦٤٢ طفلا.