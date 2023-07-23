خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2023

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في سوريا موعد إعلان نتائج الصف التاسع 2023، نظرًا لأهمية تلك المرحلة التي تحدد مسار التعليم والمستقبل الدراسي للطلاب.

وللإستعلام عن النتيجة، أتاحت وزارة التربية والتعليم السورية تطبيق خاص بها يسمح للطلاب بالوصول إلى نتائجهم، ويشمل هذا التطبيق جميع الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف توفير طريقة أخرى للحصول على نتائج الطلاب، ولا سيما نتائج امتحان الكونكور.

كما أتاحت الوزارة أيضًا أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2023، حيث يتمكن الطلاب أو أولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج عن طريق اسم الطالب أو رقم الاكتتاب أو اسم المدرسة كما يتم الاطلاع على أوائل التاسع حسب المحافظة أو القطر، وتعمل وزارة التربية السورية باستمرار على تحديث الموقع الخاص برفع النتائج حتى يتحمل الضغط المتوقع من الطلاب لحظة إعلان النتائج.

موعد ظهور نتيجة الصف التاسع سوريا 2023

وعن موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا 2023، فقد أوضحت وزارة التربية السورية أن نتائج الصف التاسع في سوريا لا يزال في طور التصحيح والمراجعة، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة نهاية شهر يوليو الجاري، أو بداية أغسطس المقبل على أقصي تقدير، وذلك حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة الأسبوع الماضي.

خطوات الاستعلام على نتائج التاسع سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية أو من هنا

البحث عن خدمة “نتائج الامتحانات” في القائمة الرئيسية للموقع والنقر عليها.

اختيار “شهادة التعليم الأساسي” من قائمة الشهادات المتاحة.

إدخال رقم الاكتتاب واسم الطالب أو الطالبة باللغة العربية بالضبط كما هو مدون في استمارة الاكتتاب.

الضغط على زر “بحث” للبحث عن نتيجة الطالب أو الطالبة.

سيتم عرض نتيجة الطالب أو الطالبة على الصفحة، ويمكن الاحتفاظ بها كإثبات رسمي للنتيجة.

جدير بالذكر أنه بدأت امتحانات الصف التاسع سوريا، في الثامن من شهر يونيو عام 2023 بأداء الطلاب امتحان مادتي التفقد اليومي والاجتماعيات، وانتهت الامتحانات في الخامس والعشرين من نفس الشهر بأداء مادة اللغة العربية، حيث تميزت الأسئلة بالتوازن والتناسب مع قدرات الطلاب ومستوياتهم، كما قامت غرف المتابعة المركزية والفرعية المنتشرة في جميع المحافظات بمتابعة العملية الامتحانية والآن، تعمل لجان التصحيح على إنجاز عملها في الوقت المحدد وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية السورية.