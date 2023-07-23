تعرف على الراحلين عن صفوف المنيا

قرر نادي المنيا توجيه الشكر لعدد 9 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم عقب نهاية الموسم وهم صالح حسن حارس مرمي مواليد 2002، أحمد كاستيلا الظهير الأيمن، وهشام شحاته وخالد شيكا ثنائي الجبهة اليسري، ومحمود كرم بيبو الجناح الأيسر، ومحمد مفتاح قلب الدفاع مواليد 99 وتؤامه يحي مفتاح لاعب الوسط مواليد 99، ورمضان ربيع رأس الحربة، وأحمد العندليب رأس الحربة.

كما رحل عن الفريق 3 لاعبين اخرين انتهت عقودهم مع النادي وهم كريم عصمت قلب الدفاع ووليد توفيق حارس المرمي الأساسي وفتحي عثمان راس الحربة بعد انتهاء عقود الثلاثي بنهاية الموسم وهبوط الفريق للقسم الثاني ب.

وجاء ذلك بناء على تقرير من نبيل محمود رامبو المدير الفني ويسعى لبناء فريق يضم عناصر قوية للمنيا استعدادا للموسم القادم وري القسم الثاني.

نادي المنيا انهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة الاولى وتاهل للدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين وكان قريب من التأهل ولم يحالفه التوفيق بعد هزيمته أمام المصريه للاتصالات 4/5.