أسوريو يمنح أوباما تعليمات خاصة في مران اليوم

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفردية ليوسف إبراهيم " أوباما" لاعب الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وعقد المدير الفني جلسة سريعة مع يوسف أوباما، على هامش المران، شهدت منحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالبطولة العربية:

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويعيش الفارس الأبيض الفترة الحالية عدة أزمات كثيرة تتمثل في النتائج الهزيلة التي تلقاها الفريق أخيرًا، فضلًا عن حالة التخبط التى تسيطر على القلعة البيضاء برحيل نجوم الفريق والصفقات التى لم تقدم شهادة ميلادها للجماهير حتى الآن ومرورًا بعزل مرتضى منصور، رئيس النادي والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات بالنادي فهل تمثل كل هذه الأمور دافعًا قويًا للاعبي الزمالك لتحقيق نتائج ايجابية وتقديم أداء مميزًا بالبطولة العربية أم ستواصل سلسلة النتائج السلبية للأبيض ويبقى عرض مستمر؟.