رسائل السيسي للشعب في ذكرى 23 يوليو (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل عدة إلى الشعب خلال كلمته في الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، ترصدها بوابة الوفد:

أهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

أتوجه بتحية اعتزاز للرؤساء جمال عبد الناصر ومحمد نجيب ومحمد أنور السادات في ذكرى ثورة يوليو.

ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عامًا.

ثورة يوليو أصبحت مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم.

الوطن اجتاز فترة عصيبة من الفوضى خلال السنوات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤.

أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها تضيف إليها.

الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات.

التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس ترفًا.

عليكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث.

آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع

نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصـبر والصـمود أمام أزمات عديدة.

نطمئنكم أن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل

نطمئنكم أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم في بناء المستقبل.