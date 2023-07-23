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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يشهد اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، إقامة العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم، منها مباريات رسمية، وأخري ودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الجديد.

 

ويأتي على رأس أبرز مباريات اليوم، لقاء الأهلي ونظيره بيرايمدز في صدام مشتعل بالدوري المصري، بجانب لقاء مانشستر سيتي و ويوكوهاما الودي، و توتنهام وليستر سيتي، ومواجهة الهلال والكويت الكويتي وأخيرًا ريال مدريد وميلان ضمن الاستعدادات الودية.

 

ونعرض جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي وبيراميدز، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

 

مواعيد المباريات الودية للأندية والقنوات الناقلة

توتنهام وليستر سيتي، 1:00 بتوقيت مصر والسعودية.

مانشستر سيتي ويوكوهاما، 1:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على أبو ظبي الرياضية Hd 1.

ريال مدريد وميلان، 10:00 مساءً بتوقيت أمريكا، 5:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر أبو ظبي الرياضية، وكويت سبورت.

نانت وأنجيه، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية.

الهلال والكويت، 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC HD 1.

ساسولو وسيبزيا، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ألميريا ولاس بالماس، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية.

إسبانيول وقادش، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية.

فولهام وبرينتفورد، 11:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 2.

 

في سياق متصل بالمباريات الودية تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على نظيره أرسنال بهدفين دون رد في لقاء ودي أقيم منتصف ليل اليوم الأحد، قي الولايات المتحدة الأمريكية على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

 

سجل مانشستر يونايتد هدفيه في الشوط الأول حيث تقدم برونو فرنانديز بالهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد، في الدقيقة 30، بعدما سدد الكرة بشكل رائع في شباك آرون رامسديل ثم أضاف جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

 

وارتدى برونو فرنانديز شارة القيادة لأول مرة بعد سحب الشارة من هاري ماجواير الأسبوع الماضي.

 

ومن المقرر أن يواجه آرسنال نظيره برشلونة يوم الخميس القادم في أن يسافر إلى الإمارات لمواجهة موناكو في الثاني من أغسطس في كأس الإمارات، ويواجه مانشستر يونايتد منافسه ريكسهام يوم الأربعاء المقبل وفي اليوم التالي سيواجه ريال مدريد.

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