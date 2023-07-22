محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برقية تهنئة للرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها: “ يسعدني ويشرفني أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية أسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليداً لانتصارات القوات المسلحة والإرادة المصرية”.

وبهذه المناسبة المجيدة والذكري الخالدة التي نستلهم منها القيم الأصيلة والمبادئ الرفيعة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، ونعاهدكم عهد الأوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، داعين المولي أن يوفقكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.

دمتم لنا وللعالم من حولنا مدافعاً عن الحق محققا لمصر نقلة حضارية وطفرة فريدة بين دول العالم أجمع والمضي قدما نحو تحقيق الإنجازات وتوفير حياه أفضل للمصريين.

كما بعث المحافظ برقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.