إصابة 5 في حادث سير بأبو صوير

تعرض 5 أشخاص للإصابة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

اقرأ أيضاً: مصرع شخص إثر حادث انقلاب سيارة بالمنيا





وكانت مديرية أمن الاسماعيلية قد تلقت إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من شيماء السيد فرج على 39 سنه مقيمة الشيخ زايد مساكن الاطباء مصابة اشتباه كسر الذراع الايسر ، ووليد محمد ابراهيم 45 سنة مُقيم في الشيخ زايد مساكن الاطباء مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

كما تضمنت قائمة المصابين كارما وليد محمد 5 سنوات جرح بالحاجب الايمن 1 سم ، ونارين وليد محمد ابراهيم 3 سنوات مصابة كدمات وسحجات وعمر جهاد موسى سليمان 19 سنة مقيم جمعية العاشر عز الدين مصاب كسر مضاعف بالفخذ الايمن كدمات، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

إصابة 9 في حادث سير بالبحيرة

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 9 أشخاص للإصابة بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة وادى النطرون الصحراوى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.