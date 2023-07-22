مصرع شخص وإصابة 5 في حادث سير بسوهاج

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 5 بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بالمشرحة.

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وكان قد ورد بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى وتم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين بقسم الاستقبال بالمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة عقب الإتتقال بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بعد كمين الكوامل بمسافة 15 كيلو متر إتجاه محافظة قنا نتج عن الحادث إصابة م . أ . م 20 سنة بجروح متفرقة بالجسم، وإصابة ح . ع . ا 35 سنة بإشتباه كسر بالكتف الأيمن، وإصابة ى . أ . م 18 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ط . م . أ 36 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة س. م . م 36 سنة بإشتباه نزيف بالمخ وإشتباه كسر بالساقين والساعد الأيسر وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وفاة شاب في مُنتصف العشرينات في الحادث

كما نتج عن الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر حوالى 25 سنة جثة مجهولة الأسم واللهوية تم نقل الجثة للمشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق مرة أخرى عقب توقفه جزئيا وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياقٍ مُتصل، تعر ض 9 أشخاص للإصابة بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.