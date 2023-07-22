إصابة 9 في حادث سير بالشرقية

تعرض 9 أشخاص للإصابة بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم، إثر تعرضهم لـ حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

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وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لمستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية.

حوادث الطرق تُواصل حصد الأرواح

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

وجرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شخص أنفاسه الأخيرة بعدما دهسته سيارة خلال عبوره الطريق الدولي جمصة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلقاس العام تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بمصرع شخص بعدما صدمته سيارة خلال عبوره طريق جمصة المنصورة، أمام كوبري عمار.

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعه، وتبين مصرع أشرف صلاح صالح 50 عاما، مقيم بمدينة نبروه، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى بلقاس، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر، تعرض 9 أشخاص للإصابة بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة وادى النطرون الصحراوى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز وادى النطرون قد شهد مصرع شخصان واصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين واصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.