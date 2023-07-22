مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو مصطلح شامل لمجموعة من أمراض الكبد التي تصيب الأشخاص الذين لا يشربونه على الإطلاق، وهو شكل عدواني من مرض الكبد الدهني ، يتميز بالتهاب الكبد وقد يتطور إلى تندب متقدم (تليف الكبد) وفشل الكبد هذا الضرر مشابه للضرر الناجم عن تعاطي الكحول بكثرة.

وكشف طيب أسنان روسي، يمكن أن تساعد صحة الفم في تحديد الحالات المختلفة، بما في ذلك مرض الكبد الدهني، بصرف النظر عن عدم تنظيف الأسنان، قائلًا إن مرض الكبد الدهني ينتج عن تراكم الدهون في خلايا الكبد ويمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى التهاب وتلف الكبد بمرور الوقت.

ومرض الكبد الدهني يمكن أن يسبب علامات في الفم لأن الرواسب الدهنية في الكبد تضعف قدرته على تكوين عوامل التخثر، ما يؤدي إلى تورم اللثة ونزيفها.

علامات في الفم تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهني

شحوب الشفاه واللثة - يمكن أن يؤدي تلف الكبد إلى فقر الدم، ما يؤدي إلى شحوب الشفتين واللثة.

نزيف وتورم اللثة - يمكن أن يحدث هذا بسبب نقص عوامل التخثر التي يصنعها الكبد.

اللسان المحمر - السموم التي لا يستطيع الكبد معالجتها تدخل الدم وقد تغير مظهر اللسان ورطوبته.

رائحة الفم الكريهة - يحدث هذا لأن الكبد لا يستطيع إزالة السموم من المواد الكيميائية في الجسم بشكل صحيح.

جفاف الفم - قد يحدث انخفاض في إنتاج اللعاب عندما تضعف أمراض الكبد عملية الهضم.