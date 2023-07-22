القوات الأوكرانية تفتقر لذخيرة مدافع "جيبارد" المُضادة للطائرات

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن لجوء القوات الأوكرانية للقصف بمُضادات الطائرات المُثبتة "أورليكون" عبر رشقة من 5 طلقات عوضًا عن 20 طلقة في آن واحد يعود للنقص في ذخيرة هذه المدافع، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت.

وذكرت الصحيفة أن آلية عمل هذه المدافع المضادة للطائرات تتطلب رشقات بقوة 20 طلقة في آن واحد كي تؤدي عملها المطلوب، مشيرة إلى أن كييف تحتاج بصورة عاجلة إلى هذه القذائف من عيار 35 ملم لـ40 وحدة من المدافع ألمانية المذكورة.

وتعمل شركة الصناعات الدفاعية الألمانية Rheinmetall على إنتاج 300 ألف قذيفة منها، إلا أنه من المقرر تسليم 40 ألفا فقط هذا العام.

مدافع منظومة الدفاع الجوي الألمانية 3CY Gepard :

وفي وقت سابق، ذُكر أن مدافع منظومة الدفاع الجوي الألمانية 3CY Gepard "جيبارد"، التي زودت بها ألمانيا القوات الأوكرانية، كان من المقرر تنسيقها لتكون مجرد خردة.

من ناحية أخرى، أعلن منسق العمليات العسكرية في مقاطعة نيكولايف الروسية الجديدة سيرغي ليبيديف، تدمير الجيش الروسي مواقع حساسة لنازيي كييف ومستشاريهم الأجانب بمدينة نيكولايف، بينها فندق إقامتهم.

وقال إنه "تم إصابة عدة أهداف في نيكولايف، أهمها فندق "إنغول"، حيث كان يتمركز النازيون مع مدربيهم الأجانب".

ونشر مقطع فيديو من الموقع الذي تم استهدافه يظهر إزالة الأنقاض، وتعرض المبنى لأضرار بالغة، وتدمير عدة طوابق فيه بالكامل.

ويقع فندق "إنغول" على بُعد عشرات الأمتار من أكبر حوض لبناء السفن الحربية في نيكولايف، بنى في العهد السوفيتي لتصنيع الطرادات والصواريخ والمدمرات والسفن الكبيرة المضادة للغواصات.