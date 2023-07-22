معاناة يومية لمرضي " طور سيناء " في مركز المنشية لطب الأسرة

يعاني مرضي طور سيناء القادمين للكشف الصحي بمركز المنشية لطب الأسرة من الزحام وطول الانتظار نتيجة عدم وجود تذاكر للكشف والارتباك بسبب عدم معرفة تبعية مركز طب الاسرة بين الصحة والرعاية الصحية والتامين الصحي حيث يفاجئ المرضي بعدم وجود تذاكر للكشف وان وجدت تنفذ بسرعة .



علاوة عدم وجود كل التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضي، وقال اسلام فاضل أحد المرضي إنه انتظر ساعات حتي تم إحضار تذاكر للكشف من مديرية الصحة، مشيرا إلي إنه لم يتمكن الكثير من المرضي من الكشف بسبب تأخر التذاكر يوميا .



واضاف ابراهيم محمد إنه جاء للكشف اسنان لشعوره بآلام شديدة وفوجئ إنه لا يوجد حشو أو إمكانيات للحشو العصب،و لابد من توفير الإمكانيات في مركز طب الاسرة للقيام بالعمليات الجراحية واستقبال الطوارئ والحالات الحرجة .



وطالبوا مرضي طور سيناء بتنسيق بين التامين الصحي ومديرية الصحة وتوفير التخصصات الطبية المختلفة وخاصة مع عدم وجود مستشفي بمدينة طور سيناء بخلاف المستشفي الميداني الذي تم تركيبه حديثا لحل ازمة الصحة بجنوب سيناء .