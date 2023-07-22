البورصة تناقش تعظيم منظومة التأمين عبر فرص ابتكار ريادة الأعمال

15 خبيرا ضمن المشاركين

نظم مركز الابتكار والمختبر التنظيمى «CORBEH» الذى أطلقته البورصة المصرية مؤخرا بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مائدة مستديرة بعنوان «بناء خارطة طريق لتكنولوجيا التأمين Insurtech» وذلك بالتعاون مع AUC Venture Lab وAUC Innovation Hub.

شارك فى نقاشات المائدة المستديرة 15 من خبراء وقادة صناعة التأمين ورواد أعمال مبتكرين فى مجالات تكنولوجيا التأمين.

تضمنت النقاشات عددا من المحاور الهامة فى كافة الجوانب الجزئية والكلية لقطاع التأمين، من ضمنها الأطر التنظيمية للسوق ومقترحات تحديثها وفرص الابتكار والفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال.

واستعرض الحاضرون المقترحات البناءة التى تعتمد على تكثيف الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المختلفة وتشجيع التغيير الإيجابى لتعزيز كفاءة كافة عناصر منظومة التأمين فى مصر ورسم مسارًا أكثر تفاؤلا لمستقبل التأمين فى مصر.

ويعمل مركز الابتكار والمختبر التنظيمى «CORBEH» على تمكين المبتكرين ورواد الأعمال وتعزيز التعاون فى مجالات التكنولوجيا المالية لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكانت البورصة المصرية برئاسة رامى الدكانى قد أعلنت فى مارس الماضى عن إطلاق مركز الابتكار والمختبر التنظيمى «CORBEH» - بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية - ليكون بمثابة منصة لاكتشاف ودعم وتأهيل الأفكار الواعدة المدعومة بالتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية، وذلك لتعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفى ودوره فى دعم نمو مؤسسات الأعمال، وسيعمل المركز على دراسة مدى مواءمة تطبيقات التكنولوجيا المالية المقترحة لكافة الأنشطة غير المصرفية مع القوانين السارية (sandbox)، كما سيعمل المركز مع الجهات التنظيمية.