السبت 22/يوليو/2023 - 08:52 م 7/22/2023 8:52:46 PM

ستسمع كثيرًا عن الهيموجلوبين فى الأيام المقبلة، فى الطب وفى غير الطب، فكلما تحدث الناس عن صعوبة العيش فلابد أن يذكر الهيموجلوبين؛ فهو مرتبط بالطعام والشراب، وكلما تحدثوا عن المناخ ستسمع عن الهيموجلوبين، فهو مرتبط بالأكسجين، فضلًا عن تحدثهم عن المرض والدواء.

ولابد أن يومًا ما ستنكشف العلاقة الوثيقة بين مادتى الكلوروفيل التى تهب الأكسجين للحياة- فهى الوحيدة التى تصنع الأكسجين فى الكون- ومادة الهيموجلوبين التى تحمل منها الأكسجين إلى سائر الجسد، ولا يستقيم هذا التشبه فى علاقتهما بالأكسجين فقط، ولكن فى طبيعة التكوين

الكيميائى والفراغى والشكلى، وارتباطهما بوجود ذرة بالمنتصف هى الحديد الذى هو أشد عناصر الأرض والتربة وأوفرها من ناحية الوجود فى الهيموجلوبين، والمغنسيوم فى الكلوروفيل.

والحديث اليوم عن الهيموجلوبين فقط وليس الدم؛ لأن الهيموجلوبين هو العضو الذى غفلت عنه المراجع الطبية فاحتار العلماء هل هو سائل فقط؟ وهل هو نسيج؟ أم غير ذلك من الأشياء التى خلقها الله، فلا يعلمها إلا إياه، أما أمراض الهيموجلوبين فلابد من إفراد باب خاص بها، وقد لا

يفتح هذا الباب للكلام عن أمراض أخرى، ولكن للحديث فقط عن قوة هذا الشيء الذى يتحرك محمولًا فى الدم ويفعل شيئًا واحدًا لا يتعداه، هو نقل الأكسجين.

وعن الشدة لابد أن تقول عن الهيموجلوبين كما قال الله سبحانه وتعالى فيه عن الحديد، وعن تفسير شدة الهيموجلوبين لابد أن تذكر كونه وتحليله وبأسه، فهو يستحق منا دراسات عن مادته التى تشتمل على حديد بنسبة كبيرة وعن تماسكه الذى لا ينفك إلا بشدة أيضًا، ولابد أن تشتمل الدراسات على مقارنات بينه وبين مادة الكلوروفيل فى النبات وهى نفس المادة وإن تغير اللون فالوظيفة واحدة.

والهيموجلوبين هى المادة الأساسية فى كريات الدم الحمراء، ويقوم الحديد بدور مهم فى عملية الاحتراق الداخلى للأنسجة والتمثيل الحيوى بها، وهو اللغز الذى يصعب فهمه ويصعب أيضًا فهم علاقته بالحديد.

والحديد الموجود فى باطن الأرض ويشكل 32% تقريبًا من كتلة الأرض، ويعدُّ الحديد من المعادن المهمة للجسم، وفى الرجل والمرأة والطفل ووظائف الأعضاء وغيرها.

والحديد عنصر «شديد البأس» ولا نستخدم هذا اللفظ إلا لقوة النواة فى الحديد، وهى ال nucleus وهى التى تكون فى كل عنصر صلابته وتماسكه بالمقارنة بسائر المعادن الأخرى مثل الكربون والصوديوم والمغنيسيوم والنيون، ثم عناصر الأمنيوم، والسيليكون، والكبريت، والفوسفور، والكلور، والأرجون، والبوتاسيوم، والكالسيوم، على التوالى أو المجموعات الأخرى الأشد تماسكًا: التيتانيوم، والفناديوم، والكروم، والمنجنيز، فإن نواة ذرة الحديد هى أشد نوى العناصر تماسكًا.

وظائف الحديد:

1. بناء الخلية الحية فى كل من النبات والحيوان والإنسان.

2. يدخل الحديد فى تكوين المادة الخضراء فى النباتات (الكلوروفيل) والحمراء فى الإنسان (الهيموجلوبين).

3. يساعد الكلوروفيل فى عملية التمثيل الضوئى، وهى الوسيلة الوحيدة لتحويل طاقة الشمس إلى روابط كيميائية وأيضًا الهيموجلوبين يتشبع بالأكسجين من الهواء لنقله إلى الأعضاء وبدون ذلك يموت النبات ويموت االنسان.

4. ويجب أن ندرس نسبة الهيموجلوبين فى الرجل والمرأة والطفل، وفى المرأة الحامل، ثم ماذا يحدث عند نقص الهيموجلوبين؟ متى نقلق؟

والسؤال: لماذا ذكر الله الحديد فى سورة خاصة باسمه؟

فيقول عز وجل عن الحديد «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلَنَا بِالْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهم الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وهناك أمراض الحديد وزيادة الحديد ونقصه الذى يؤثر على الهيموجلوبين، وأيضًا زيادة امتصاص الحديد Haemochromatosis ولا بد أن نذكرها فى مقال آخر إن شاء الله.

استشارى القلب–معهد القلب

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