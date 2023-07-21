الإسبريسو لها تأثير قوي على الدماغ.. دراسة توضح علاقتها بالزهايمر

معظم الناس يفضلون شرب الإسبريسو حتي تمنحهم زيادة الطاقة من الكافيين، والإسبريسو هو المكون المحتوي على الكافيين في معظم تركيبات القهوة مثل اللاتيه والكابتشينو والموكا.

يساعد تناول الإسبريسو في الصباح على توفير طاقة لمواصلة يوم شاق من العمل، وليس هذا فقد حيث كشفت دراسة إيطالية حديثة أن الإسبريسو له دور أبعد من ذلك، إذ لديه القدرة على تعطيل المواد المسببة للزهايمر في الدماغ، بحسب النتائج التي رصدها الباحثون.

تأثير تناول الإسبريسو على الدماغ

وضع فريق من جامعة فيرونا الإيطالية وضع الإسبريسو على بروتينات تاو المسببة للزهايمر لمدة ٤٠ ساعة لمعرفة التأثير، وفقًا لما ورد في موقع "ميديكال إكسبريس".

ويذكر أن بروتينات تاو لها دور بنائي في الدماغ، ولكن تراكمها الزائد عن المعتاد يسبب مرض الزهايمر.

وجد الفريق بعد انتهاء التجربة، أن الإسبريسو ومعه الكافيين والجنستين وهما من مركبات القهوة، نجحت في منع تكون سلاسل طويلة من بروتين تاو؛ ما يمنع تراكمه وتسببه في الزهايمر.

وأضافت الدراسة، أن الإسبريسو والكافيين قد يكونا قللا تراكم التاو بسبب ارتباطهما بسلاسل التاو ما يمنعها من النمو.

كما أوضح الفريق أن الإسبريسو لديه القدرة على اختراق الحاجز الدموي في الدماغ، وبلوغ سلاسل التاو لإحباط عمليات نموها.

يذكر أن دراسات سابقة ربط بين شرب القهوة وقلة العرضة للزهايمر، ولكن هذه أول دراسة تعتمد تجربة فعلية على إحدى أنواع القهوة.