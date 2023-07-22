تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة "طفل برميل المش" في الأقصر

قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار تامر ثروت، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة المتهمة، زوجة خال الطفل المجني عليه، "إبراهيم سيد"، تلك القضية المعروفة إعلاميا "بطفل برميل المش"، والمقيدة برقم 5590 لسنة 2022، لحين حضور الطبيب الشرعي.

يشار إلى أن المحكمة وافقت الجلسة الماضية، على طلب محامي الجانية بمناقشة الطبيب الشرعي، وشهادة شهود آخرين، بعد رفضها فى الجلسات الأولى طلب الشهود ولعدم ثبوتهم قبل ذلك في أدلة الثبوت، حيث تغيب الطبيب الشرعي خلال الجلستين الماضيتين.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، بلاغا باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بنجع الطويل بمدينة الطود، وتم العثور على جثة الطفل داخل برميل مش بمنزل خاله، عقب تغيبه عدة أيام.

وبعد إجراء التحريات، توصل فريق البحث الجنائي إلى كشف ملابسات الواقعة، ليتم ضبط السيدة "أميرة. م.ا"زوجة خال الطفل المجني عليه، والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتحويلها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.

