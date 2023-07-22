مجمع خدمات الدهار قضى على العشوائيات بالغردقة

حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الغردقة، تم نقل سوق الخضار والفاكهة إلى مجمع خدمات الدهار الجديد بجوا موقف المكروباص الجديد بنهاية شارع المصالح بمنطقة الدهار بالغردقة، والذى أفتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي المرحلة الأولى لمجمع خدمات الدهار الجديد فى أعياد اكتوبر الماضى

ويضم المجمع مرحلتين، وتشمل مرحلته الأولى أول سوق حضاري ونموذجي في مدينة الغردقة.

وتبلغ مساحة مجمع خدمات الدهار نحو 10 آلاف متر، وتم إنشاءه على مرحلتين بتكلفة 130 مليون جنيه بتمويل من محافظة البحر الأحمر، وبإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وتشمل 148 محل بمساحات مختلفة ( 27 - 36 - 56 )، عبارة عن مخبز وحلواني ومحلات أدوات منزلية ومطاعم وكافتيريات، إضافة إلى محزن للنفايات، و2 ثلاجة بمساحات مختلفة ( 140 متر مربع - 150 متر مربع).

ويخضع المجمع بنظام كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة ومزود بنظام حماية مدنية كامل، ويحتوي المجمع على مبنى إداري متكامل ودورات مياه لخدمة مستأجرى المحلات ورواد المجمع،

وتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من مجمع خدمات الدهار (الباكيات) بإجمالي 408 باكية بمساحات حوالى 12 متر لكل باكية بهدف إخلاء سوق الدهار الموجود بقلب المدينة بالكامل ونقله إلى مجمع الخدمات الجديد، ويوجد بجوار مجمع الخدمات بكافة مراحلة موقف النقل الداخلى وكذا جراج سيارات لرواد مجمع الخدمات، ليتمكن المواطن من شراء كافة احتياجاته بكافة أنواعها من نفس المكان.

وتم إنشاء باكيات على مرحلتين، المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها عددها 204 باكيه وتم تشغيلها، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية

ويجدر بالذكر أنه تم إنشاء السوق الجديد، بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق، ويأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية، وما ينجم عنها من جرائم مختلفة منها التكدس المروري وتشويه الشكل الجمالي، خاصة وأننا في مدينة سياحية عالمية، بخلاف سرقة التيار الكهربائي من بعض الباعة.

ويتماشى تصميم السوق في حد ذاته مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، ويواكب التطور الحضاري والتطوير الذي يجري بشوارع وميادين الغردقة.

ويضم السوق بداخله بعض المحلات الخدمية الأخرى منها صيدلية وسوبر ماركت ومخبز وحلوانى ومحلات ادوات منزلية ودواجن واحوم وأسماك فضلاً عن أنه يضم مساحات واسعة ومنظمة، ويتم بداخله تطبيق منظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء.

وتمت مراعاة توجيهات القيادة السياسية بإجراء حوار مجتمعي مع المواطنين والتجار قبل نقلهم للتعرف على مطالبهم، حيث تمت مراعاة تلك المطالب، فضلاً عن إنشاء السوق الجديد في موقع متميز لتسهيل عملية تنقل المواطنين، حيث تم إنشاءه بالقرب من موقف سيارات.

و سادت حالة من الفرحة والترحيب الكبير بين المواطنين، حيث يرون أن المجمع الجديد يوفر عليهم التعب والمشقة، نتيجة قربه من موقف السيارات، فضلاً عن أنه يسهل رقابته من قبل الجهات المعنية، ومتابعة جودة السلع المقدمة، فضلاً عن السيطرة على الأسعار،

وللقضاء على فوضى الأرصفة فى السوق القديم من الباعة الجائلين تم نقل جميع الباعة الجائلين فى باكيات بجوار السوق الجديد

كما تضع شركات السياحة المختلفة بمحافظة البحر الأحمر علي رأس برامجها السياحية التي تنظمها لعملائها من السياح من حنسيات مختلفة رحلة الستى تورز او ما يعرف بجولة البلد والتي تعد من أهم البرامج السياحية خلال رحلة السائح فى الغردقة، للتجول داخل سوق الدهار الجديد .ويشهد سوق الدهار الجديد او مجمع خدمات الغردقة اقبال كبير من السياح من جنسيات مختلفة ويلتقط السياح صور الخضروات والفاكهة بداخلة ويقوم السياح بعملية شراء الخضروات والفاكهة من السوق ويقضون اكثر من ساعة بداخلة.

السوق الجديد

السوق الجديد

السوق الجديد

السوق الجديد