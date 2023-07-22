الحكم على معاوني مستريح السيارات بإدفو اليوم     

تصدر اليوم، محكمة استئناف إدفو بأسوان، الحكم في قضية 5 من معاونى مستريح السيارات عبدالطاهر الحصاوي لسنة 2022.



وقد وجهت النيابة الاتهام لخمسة أشخاص من معاونى المستريح، وهم "كارم بدرى عبدالرازق علام"، هارب، من قرية الشرفا، و"أحمد عبدالنبي خضرى"، من قرية الشرفا، و"رمضان السيد أمين"، من قرية الشرفا، و"خميس أحمد سيد الحباشى"، من قرية الشرفا، و"عوض الله على عبد الوهاب"، من قرية الزاويدية، وانقضاء الدعوة الجنائية.



وكانت محكمة إدفو الجزئية فى الدرجة الأولى برئاسة المستشار أحمد طه، عاقبت المتهمين في القضية بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض مبدئي 3000 جنيه ووجهت لهم تهم النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين.



وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.



وقال ضحايا المتهمين، من مدينة البصيلية وإدفو، إن المتهمين ال6 استولوا على أكثر من 500 مليون جنيه من خلال النصب وتوظيف الأموال على المواطنين، وسعى المتهمون من خلال أموالهم شراء عشرات الأفدنة الزراعية فى منطقة وادى الصعايدة ووادى عبادى وعدد كبير من الشقق السكنية فى أسوان والمحافظات المجاورة وأقاموا لأهاليهم وذويهم عدد من المشروعات الأجهزة الكهربائية ومواد البناء والحديد.



وأوضح المحاميان، حماده حسانى ومحمد أحمد عبد الوهاب، أن تهمة النصب مثبتة على المتهمين الـ6 وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والتى عقوبتها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات وتنص المادة 336 عقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال".



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