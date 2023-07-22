رئيس هيئة الفولبرايت يكشف تجربته لتحدى الإعاقة البصرية بمركز طه حسين للمكفوفين بالإسكندرية

كشف الدكتور إبراهيم عمارة خرجى رئيس هيئة الفولبرايت الأمريكية، عن تجربته الشخصية فى السفر والتعلم فى الخارج وكيف حصل على المنحة، وتحدى الإعاقة البصرية واستكمل دراسات مابعد الدكتوراه فى الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل من الهيئة ثم قامت الأستاذة بتول بعرض و شرح المنح المتاحة لهذا العام و شروط القبول.

جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها مركز طه حسين للمكفوفين بجامعة الإسكندرية، خلال استقباله رئيس هيئة الفولبرايت الأمريكية الدكتورة ماجى نصيف، وتعتبر الأولى من نوعها للطلاب من ذوى الإعاقة وهى لتعريف الطلاب بالمنح المقدمة من الهيئة للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

فى نهاية الندوة تم الإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب و توزيع نسخ مطبوعة برايل تشرح المنح و الشروط مع العلم بوجود نسخ أخرى داخل المركز لمن يرغب من الطلاب فى قراءتها.

فى سياق آخر، استقبل مركز طه حسين للمكفوفين بجامعة الإسكندرية مديري مراكز الإعاقة ب 15 جامعة مصرية ونوابهم تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة والدكتورة منى المعتز مدير مركز طه حسين.

وأكد مسئول المركز، أنه ضم الوفد رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية وذلك للتعرف على خبرات مركز طه حسين في إدارة شئون وخدمات الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الإسكندرية.

وأضاف أن هذه الجامعات بصدد إنشاء مراكز لخدمات الطلاب من ذوي الإعاقة كمرحلة ثانية من اتفاقية التعاون بين هيئة الأميديست ووزارة التعليم العالي لإنشاء مراكز إعاقة بالجامعات المصرية وبدء اللقاء باستقبال الضيوف والاجتماع بهم للإجابة عن جميع تساؤلاتهم واستفسارتهم حيث إن مركز طه حسين من المراكز الرائدة لتقديم الخدمات من ذوي الإعاقة في الجامعة المصرية.