قدم الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، نصائح للاستمتاع بعطلة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، قائلًا: إنه لا بد من الابتعاد عن كل ما يؤثر في العطلة، خصوصا عن الحياة العملية ودراسة الأبناء وانتهاء المدارس وغيرها حتى إذا كانت مدة العطلة يومًا أو يومين.

وأضاف إلياس، أنه ينبغي ألا نعرض أنفسنا للحرارة المباشرة في الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا، منوهًا بأن هذه أخطر فترة للشمس تكون موجودة فيه.

ارتفاع درجات الحرارة

ونصح المصطافين بالتوجه إلى الشواطئ في الصباح الباكر والمغادرة في الثانية عشر ظهرًا ثم العودة بعد الساعة الخامسة عصرًا، مشددًا على ضرورة اختيار الصحبة وقت العطلة مع الابتعاد عن الهاتف المحمول ولو داخل الغرفة أو المنزل.

وتابع: "التليفون هيصدر للإنسان بعض المشكلات مع الوقت، وهو ما يُعيد الإنسان إلى نقطة ما قبل المصيف من جديد".

يعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ، كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليا أجواء شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العالم يشهد موجة غير اعتيادية من ارتفاع درجات الحرارة في معظم الدول وخصوصًا في نصف الكرة الشمالي.

وأضافت "غانم" خلال تصريحاتها ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم السبت، أن درجة الحرارة تصل لـ 50 درجة في الولايات المتحدة الأمريكية و48 درجة مئوية بدول المغرب العربي، و55 درجة مئوية بدول الخليج نهارًا، ومصر الأقل تضررًا من هذه الموجة.

وأوضحت: "ربنا حامينا بوجود البحر المتوسط الذي يعدل قيم درجات الحرارة للكتل الهوائية شديدة الحرارة التي تمر عليه، ولكنها تحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر".

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

وأشارت غانم إلى أن هذه الموجة الحارة والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة متوقع أن تستمر حتى نهاية يوليو الجارية وبداية أغسطس المقبل، لافتة إلى أن سبب هذه الموجة هو وجود ظاهرة النينو، التي يرتبط حدوثها بارتفاع درجات الحرارة على سطح المحيطات ويؤدي لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة سبق أن أثرت علينا عام 2016، ونتج عنها ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وواصلت أن استمرار غازات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، بجانب التوزيعات الضغطية وظاهرة القبة الحرارية التي أثرت علينا الأسبوع الماضي، كل ذلك ساهم في حدوث موجه غير اعتيادية من ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن ظاهرة النينو تؤثر في الفصول المختلفة، ومدة حدوثها من 9-12 شهر، وسوف تستمر حتى عام 2024، وقد يحدث ظواهر جوية عنيفة حتى العام المقبل، وقد ينتج عنه زيادة في معدل البخر وارتفاع درجات الحرارة الذي يغير في التوزيعات الضغطية، فقد نشهد زيادة معدل الأمطار خلال فصل الخريف، مع زيادة شدة السيول، وقد نشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة شتاءً.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز.

شاهد الفيديو..