انطلاق فعاليات ملتقى توظيف مؤسسة "حياة كريمة" بالمنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء الملتقى التوظيفي الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمقام بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بمدينة شبين الكوم يومى 22 و23 يوليو الجارى لتوفير أكثر من 3500 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة بشتى المجالات، رافقه اللواء وليد البيلى، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أمل غنيم، منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، والعقيد أحمد سلامة، مدير مكتب حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من منسقي ومتطوعي المؤسسة، وممثلي شركات القطاع الخاص.

ووسط إقبال كثيف من الشباب والفتيات، تجول محافظ المنوفية بين أجنحة وأقسام الملتقى للاطمئنان على انتظام منظومة العمل بداية من مرحلة استقبال الشباب وتسجيل بياناتهم وإجراء المقابلات الشخصية، كما استفسر المحافظ من المندوبين وممثلي الشركات عن حجم الوظائف المتاحة ونوعيتها وإجراءات وآليات التقديم و مدى التسهيلات المقدمة للراغبين في الحصول على الوظائف المناسبة.

ووجه محافظ المنوفية، شكره وتقديره لمؤسسة حياة كريمة لإسهاماتها البارزة في مجال توظيف الشباب وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر، مؤكدًا استمرار التنسيق مع المؤسسة لإقامة الكثير من الملتقيات التوظيفية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالينا بالمحافظة، فضلًا عن عقد الدورات التدريبية المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر بهدف ضمان مصدر دخل كريم، موجهًا بعرض مخرجات الملتقى ونشرها على المنصات الإعلامية لتحقيق نتائج ملموسة وجادة على أرض الواقع.

هذا وقد أعرب المحافظ عن سعادته للمشاركة في ملتقي التوظيف، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة كافة لتحقيق الأهداف المنشودة للمتقي وإنجاحه في دعم شباب المحافظة في خلق فرص عمل جادة لهم، مؤكداً أن الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل للمواطنين، وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في نواحي الحياة كافة، هذا وقد حرص المشاركين على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية تقديرًا لدوره الرائد في دعم الشباب ورعايته الشاملة للملتقى.