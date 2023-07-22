حريق هائل يلتهم محلات محطة الرمل بالإسكندرية

انتقل فريق من النيابة العامة بشرق الإسكندرية، لمعاينة لموقع الحادث حريق محلات محطة الرمل واستمع لشهود الواقعة، وتبين من المعاينة نشوب النيران بعقار بميدان محطة الرمل، قلب المنطقة التجارية بالإسكندرية، وأن العقار مكون من طابقين أرضى محلات ومطاعم يقع على ناصية الميدان، واندلاع النيران بمحل صغير لبيع منتجات الألبان، وامتداده للمحلات المجاورة، ما أسفر عن تضرر ٣ محال مجاورة، محمصة ومطعم ومحل لبيع النظارات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية فى السيطرة على حريق هائل بمنطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية تبين نشوب حريق في محال تجارية ومسرح للأطفال وسط المدينة، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما رجحت التحريات المبدئية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل في مجموعة من المحال بقلب المنطقة التجارية بمحطة الرمل دائرة قسم شرطة العطارين.

على الفور، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العطارين إلى موقع الحادث رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتبين من الفحص اندلاع النيران في محل لبيع منتجات الألبان وامتداد النيران لـ ٣ محال مجاورة، يعلوها مسرح للأطفال، وجرى التعامل مع النيران وإخمادها.

وأسفر الحادث عن احتراق محل منتجات ألبان و٣ محال مجاورة، منها محمصة ومحل نظارات ومسرح للأطفال يوجد أعلى المحلات، وذلك دون وقوع إصابات.

وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد بدايته ونهايته ورفع آثاره للوقوف على أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية، والاستعلام من الحى عن تراخيص المحال التجارية، ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعى من عدمه، وسؤال شهود الواقعة.