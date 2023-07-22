السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الداخلية تواصل تفعيل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها


 

txt

ضبط 42 قطعة سلاح في حملة أمنية بأسيوط

txt

حملة أمنية بأسيوط تضبط 42 قطعة سلاح ناري

 واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات طفل يقود سيارة وعرض حياة المواطنين للخطر.. فيديو

تفاصيل التقديم في أكاديمية الشرطة والتخصصات المطلوبة.. فيديو

الداخلية تُطيح بـ 20 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص يرقص بالملابس الأميرية في البحيرة

سارق في زي النساء.. الشرطة تُواصل مُطاردة لص البنوك

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة
الجريدة الورقية