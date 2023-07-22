حملة أمنية بأسيوط تضبط 42 قطعة سلاح ناري

شنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط العديد من الحملات الأمنية لضبط المُتهمين والمُجرمين.

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ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة(مركز شرطة أبنوب)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (42) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(17بندقية آلية–11بندقية خرطوش–طبنجة –13 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (36 متهم " لعدد 22 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضايا"إتجار"فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين"لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط 6 قضايا مُخدرات في دمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط –فارسكور – كفرالبطيخ –الزرقا)وقسمى شرطة (أول دمياط- السرو)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (6) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كميةلمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام -كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام -كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام–كمية لمخدر الهيروين–3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (عدد 6 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي وقتٍ سابق، نجحت قوات الأمن بدمياط من ضبط تشكيل عصابي متهم بارتكاب جريمة مقتل عامل دليفري، بغرض سرقة دراجته البخارية، وذلك بعد أن كشفت التحريات اتخاذ مجموعة من الخارجين على القانون منزلا بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط مخبأ سريا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.

وعلى الفور تشكلت فرقة أمنية بمشاركة قسم شرطة الزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ لمداهمتهم، وأسفرت تلك الحملة من ضبط الجناة، فضلا عن كشف تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.