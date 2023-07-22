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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس التشيك يدعو لتبني التصويت الإلكتروني في بلاده

رئيس التشيك بيتر
رئيس التشيك بيتر بافل

 

أعرب رئيس التشيك بيتر بافل عن دعمه لتبني التصويت الإلكتروني في العمليات الانتخابية التي تجرى في بلاده.

 

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وقال بافل في تصريح نقلها راديو (براغ الدولي) اليوم السبت إن التصويت الإلكتروني يعد طريقة حديثة ستنقل الانتخابات التشيكية إلى القرن الحادي والعشرين وتسمح للناس بالتصويت من منازلهم.

 

كما أضاف أن ذلك سيجعل التصويت أسهل للمواطنين الذين يعيشون في الخارج والذين يتعين عليهم حاليا السفر لمسافات طويلة للوصول إلى مراكز الاقتراع.

 

وفي سياق آخر، ألغى المعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية أو خفض تحذيره من مخاطر نشوب حرائق غابات في معظم أرجاء البلاد.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن المعهد أعلن أن منطقة واقعة في أقصى شرق البلاد، تبدأ تقريبا من مدينة "أولوموك" حتى الحدود مع سلوفاكيا، خالية من مخاطر نشوب حريق.. مشيرا إلى أن التحذير عالي المستوى من المخاطر لا يزال ساريا في شمال غربي التشيك ومعظم أجزاء منطقة "بوهيميا الوسطى" و"فيسوكينا" و"مورافيا الجنوبية.

وأضاف الراديو أن باقي المناطق في البلاد تخضع لتحذير منخفض المستوى من المخاطر.

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