مطلعش عوض.. البلوجر سارة محمد تفسخ خطبتها بعد شهرين

عوض ربنا ليا، بهذه الكلمات أعلنت البلوجر سارة محمد منذ شهرين عن خطبتها بصديق عمرها والذي اعتبرته بأنه العوض الجميل بعد معاناة ورحلة قاسية مرت بها بعد إصابتها وفقد عينيها وتخلي خطيبها الأول عنها.

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البلوجر سارة محمد تفسخ خطبتها

ولكن بعد شهرين من تلك الخطوبة، أجابت البلوجر سارة على سؤال أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الذي سألها: هو أنت مخطوبة؟، بنفي ارتباطها، وهو ما يوضح أنها فسخت خطوبتها بصديقها الذي تقدم لها وقالت عنه أنه أول شخص تقدم لها في حياتها والظروف فرقتهم ولكن الحادثة جمعتهم من جديد.

وبإجابة البلوجر على أحد متابعيها، انتشر بين الرواد خبر فسخ خطوبة سارة محمد بعد شهرين من إعلان الارتباط وقراءة الفاتحة، وتداول الصور، وما يؤكد ذلك أنها لم ترتدي بيدها خاتم الخطبة.