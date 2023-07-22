مصالحة الجماهير سلاح الزمالك لاقتناص البطولة العربية

يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مصالحة جماهيره بعد سلسلة الإخفاقات التي لحقت بالقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وتأمل جماهير الزمالك تقديم فريقها أداء مميزًا خلال مشاركته بالبطولة العربية للأندية، بعد النتائج المخيبة للآمال للأبيض محليًا وأفريقيًا، والخروج من الموسم المنقضي من دون تحقيق أى بطولة.

ونبه الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على لاعبيه بضرورة غلق صفحة سلبيات الموسم المنقضي، والعمل على إسعاد عشاقه من خلال تصحيح أوضاع الفريق خلال المشاركة بالبطولة العربية.

ويعيش الفارس الأبيض الفترة الحالية عدة أزمات كثيرة تتمثل في النتائج الهزيلة التي تلقاها الفريق أخيرًا، فضلًا عن حالة التخبط التى تسيطر على القلعة البيضاء برحيل نجوم الفريق والصفقات التى لم تقدم شهادة ميلادها للجماهير حتى الآن ومرورًا بعزل مرتضى منصور، رئيس النادي والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات بالنادي فهل تمثل كل هذه الأمور دافعًا قويًا للاعبي الزمالك لتحقيق نتائج ايجابية وتقديم أداء مميزًا بالبطولة العربية أم ستواصل سلسلة النتائج السلبية للأبيض ويبقى عرض مستمر؟.

الزمالك ضد النصر السعودي.. كيف استعد الفريقان للمواجهة المرتقبة في البطولة العربية

استعدادات الزمالك المصري للبطولة العربية

ويشارك فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى البطولة العربية بعدما استطاع التتويج بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز في آخر موسمين.

استعدادات النصر السعودي للبطولة العربية:

وتستمتع جماهير النصر السعودي بأزهى الفترات التى يعيشها الفريق النصراوى فى الفترة الأخيرة بعد إبرامه التعاقد مع صفقات عدة من العيار الثقيل وهم نجوم عالميين من أبرز الدوريات المختلفة حول العالم بحثًا عن الوقوف على منصات التتويج الموسم الرياضي الجديد.

وخاض النصر السعودي 4 مباريات ودية خلال معسكره التحضيري بالبرتغال، حيث فاز على ألفيركا 2-0 ، وهزم فارينزي 5-1 ، بينما خسر من سيلتا فيجو بخماسية نظيفة، والهزيمة على يد بنفيكا بنتيجة 4 ـ 1.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي حاليًا بعد انتهاء معسكر البرتغال، متوجهة إلى اليابان استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ضمن الاستعدادات لخوض منافسات البطولة العربية والموسم الرياضي الجديد.

وتنطلق البطولة العربية يوم 27 يوليو الجاري على الأراضي السعودية على أن تختتم منافسات البطولة 12 أغسطس المقبل.

وتقرر إقامة مباراة النصر السعودي والزمالك المصري يوم 3 أغسطس المقبل فى ثالث مواجهات المجموعة الثالثة بمرحلة دور المجموعات من البطولة العربية.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالبطولة العربية:

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أندية المجموعة الثالثة بالبطولة العربية:

ويوجد الزمالك المصري بالبطولة العربية فى المجموعة التى تضم أندية النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.

مجموعات البطولة العربية للأندية الأبطال:

المجموعة الأولى:

الترجي التونسي – الاتحاد السعودي – الصفاقسي التونسي – الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية:

السد القطري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – الأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة:

الزمالك المصري – النصر السعودي – الشباب السعودي – الاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة:

شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء المغربي – الوحدة الإماراتي – الكويت الكويتي.