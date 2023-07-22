السبت 22 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 194 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 ببني سويف

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات   تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة  من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف 

 

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أول أمس"إزالة  9حالات تعد على مساحة 12 قيراط زراعة ،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 194 حالة تعد منها  135حالة تعد مباني على مساحة 18887 متر+ 59حالة زراعة على مساحة 2 فدان و16 قيراط  وذلك  بعد مرور أسبوعين منذ انطلاق المرحلة  الثالثة في الثامن من يوليو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023  وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد  مبان وزراعة  واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى 28 يوليو الجاري .

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الجريدة الورقية