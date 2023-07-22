سيمون تلتقي جمهورها في ساقية الصاوي.. الليلة

تحيي النجمة سيمون، حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي، في الثامنة مساء اليوم، السبت، وسعر التذكرة يتراوح بين 150، 250 جنيه.

ومن المقرر أن تقدم سيمون، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت.

آخر أعمال سيمون

وكانت طرحت مؤخرا الفنانة سيمون، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشاني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان".

وتقول كلمات أغنية "اتغير علشاني": "اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".

أغنية "اتغير عشاني لو تقدر" إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، توزيع ومكساچ شادي فكرى، كلمات روماني سعد.

أنشطة ساقية عبدالمنعم الصاوي

أنشأ الساقية محمد الصاوي، نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي، في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية، التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين، بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارًا بين الناس.

وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال الكثير من الأنشطة الأخرى على المركز، ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة، قامت الساقية حديثًا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب.

وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية، وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون؛ مثل: الرسم، تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.