الزمالك ضد النصر.. استعدادات قوية للعالمي والأزمات تحاصر الأبيض قبل القمة العربية

يترقب عشاق كرة القدم بالوطن العربي المواجهة المنتظرة التى ستجمع بين فريقي النصر السعودي و الزمالك المصري ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التى تنطلق فعالياتها بالاراضي السعودية يوم 27 يوليو الجاري.

الزمالك ضد النصر السعودي.. كيف استعد الفريقان للمواجهة المرتقبة فى البطولة العربية

استعدادات الزمالك المصري للبطولة العربية

وبدأ فريق الكرة بنادي الزمالك استعدادته للبطولة العربية اليوم، السبت بعدما عاد الفريق لتدريباته الجماعية، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز.

ويسافر الزمالك غدا الاحد إلى المملكة العربية السعودية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد انطلاق البطولة.

أزمات نادى الزمالك خلال الموسم الحالى..

ورغم انتهاء الموسم المحلي الأسبوع الماضي، إلا ان الجهاز الفني للزمالك فضل منح اللاعبين راحة قبل معسكر السعودية، في الوقت الذي تعيش فيه جماهير وعشاق نادى الزمالك أسوء فتراتها بالموسم الحالى هذا العام، بعدم خرج بموسم صفري بلا بطولات متواجدا بمركز لا يليق بمكانة القلعة البيضاء ببطولة الدوري العام المصري.

وتستحوذ حالة من التخبط الشامل على نادى الزمالك فى الفترة الأخيرة بداية من النتائج الهزيله التى تلقاها الفريق الأبيض وتغيير البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للفريق، ورحيل بعض من نجوم الأبيض أبرزهم مصطفى فتحى وإمام عاشور، بجانب التعاقد مع عدة صفقات لا تغنى و تثمن من جوع اى لم تمثل اضافة قوية للقلعة البيضاء بل فشلت فى اثبات جدارة ارتداء القميص الابيض.

ومر نادى الزمالك فى الفترة الأخيرة بكارثة الحجز على أرصدة النادى بسبب الدخول فى منازعات بين رئيس النادى الحالى مرتضى منصور ورئيس النادى السابق ممدوح عباس والحكم لصالح الأخير فى القضية التى شهدها الوسط الرياضي المصري بين الطرفين.

وتلقى نادى الزمالك ضربة قاضية بسبب الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس الأبيض شهر بسبب سبه لمحمود الخطيب رئيس النادى الاهلى، ليقضى المحكوم عليه العقوبة كاملة بحكم القضاء الادارى المصري، بجانب دخول رئيس النادى فى قضايا مشابهه لسبه أخرين.

وعن بشرة الأمل الأخيرة التى تلقتها جماهير الزمالك فى الأونة الاخيرة من خلال تصريح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عبر برنامجه الريمونتادا بإبرام الأبيض لثلاثة صفقات من العيار الثقيل وفقا لمطالب الكولومب أوسوريو المدير الفنى للفريق ويتبقى الاعلان الرسمى لها، بجانب النيه للتعاقد مع لاعبين أخرين بعد خوض الفريق البطولة العربية خاصتا ان الأبيض سيستقبل أموال من الاتحاد العربي بعد خوض منافسات البطولة.

استعدادات النصر السعودي للبطولة العربية

على الجانب الآخر تستمتع جماهير النصر السعودي بأزهى الفترات التى يعيشها الفريق النصراوى مؤخرا، بعد ابرامه عدة صفقات من العيار الثقيل وهم نجوم عالميين من أبرز الدوريات المختلفة حول العالم بحثًا عن الوقوف على منصات التتويج الموسم الرياضي الجديد.

وخاض النصر السعودي 4 مباريات ودية خلال معسكره التحضيري بالبرتغال، حيث فاز على ألفيركا 2-0 ، وهزم فارينزي 5-1 ، بينما خسر من سيلتا فيجو بخماسية نظيفة، والهزيمة على يد بنفيكا بنتيجة 4 ـ 1.

و غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر السعودي حاليا بعد انتهاء معسكر البرتغال، متوجهه الى اليابان استعدادا لخوض مواجهتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ضمن الاستعدادات لخوش منافسات البطولة العربية والموسم الرياضي الجديد.

صفقات النصر السعودي

واستطاع النصر السعودي الحصول على خدمات البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد فسخ الاخير تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بالتراضي، وتوقيعه مع العالمى لمدة موسمين ونصف فى صفقة انتقال حر.

كما نجح مسؤولو النصر فى التعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو مدربًا جديدًا للعالمي لمدة عامين، وفقا للاعلان الرسمي للعالمي بعد اتفاق الطرفين.

وأبروم العالمى عدة صفقات أخري تمثلت فى اللاعب مارسيلو بروزوفيتش قادما من صفوف إنتر ميلان لمدة 3 سنوات، بجانب رجوع اللاعبين المعارين وأبرزهم خالد الغنام من صفوف الفتح، وجين سو كيم من نادى جيونبوك، وعبد الفتاح آدم من أبها، ومختار علي من الطائي، ومنصور الشمري من الأهلي السعودي، بجانب الحصول على توقيع سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي فى عقد يمتد لـ 3 سنوات.

وتنطلق البطولة العربية يوم 27 يوليو الجاري على الأراضي السعودية على ان تختتم منافسات البطولة 12 أغسطس المقبل.

وتقرر اقامة مباراة النصر السعودي والزمالك المصري يوم 3 أغسطس المقبل فى ثالث مواجهات المجموعة الثالثة بمرحلة دور المجموعات من البطولة العربية.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالبطولة العربية

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أندية المجموعة الثالثة بالبطولة العربية

ويتواجد الزمالك المصري بالبطولة العربية فى المجموعة التى تضم اندية النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.

مجموعات البطولة العربية للأندية الأبطال

المجموعة الأولى:

الترجي التونسي – الاتحاد السعودي – الصفاقسي التونسي – الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية:

السد القطري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – الأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة:

الزمالك المصري – النصر السعودي – الشباب السعودي – الاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة:

شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء المغربي – الوحدة الإماراتي – الكويت الكويتي.