اقبال كبير علي شواطئ رأس سدر ودهب بجنوب سيناء

شهدت شواطئ محافظة جنوب سيناء " شرم الشيخ - دهب - رأس سدر - طابا - نويبع " اشغالات سياحية غير مسبوقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبدء الإجازة الصيفية وحصلت مدينة دهب علي النصيب الاكبر في الاشغالات السياحية والتي بلغت ١٠٠ ٪ بسبب تدفق السياحة الداخليه عليها من المصريين .

وقال محمد السيد - أحد أهالي راس سدر، ان الاقبال كبير هذا العام و مختلف عن السنوات السابقة ، كما إن راس سدر تتميز بسياحة اليوم الواحد لقربها من محافظات القاهرة الكبري، كما ارتفعت الاشغالات في كل مدن جنوب سيناء السياحة ووصلت الاشغالات في مدينة شرم الشيخ نحو ٨٥٪ طبقا لتصريحات مسئولي غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء .

كما أعلن مجلس مدينة طور سيناء إنه قريبا سوف يتم فتح حمام موسي امام الزوار وهناك حملة كبيرة لتنظيفه وتجميله المدينة لاستقبال الزوار و المصطافين.

و يذكر أن نسبة الاشغالات بدهب بلغت ١٠٠ ٪ في هذه الايام وخاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والجامعات .