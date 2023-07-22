وزير الكهرباء يكشف تفاصيل تدشين محطات الطاقة الشمسية بشرم الشيخ

أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة دشنت محطات الطاقة الشمسية لتمد مدينة شرم الشيخ بطاقة نظيفة خضراء بشكل مستدام، و نُفذت 3 محطات طاقة شمسية قدرة الواحدة 5 ميجاوات بنظام البناء ونقل الملكية والتشغيل.

بالإضافة إلى محطة بمطار شرم الشيخ وأخرى بموقع مركز المؤتمرات بقدرة إجمالية 1.27 ميجاوات.

أن مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء بحلول عام 2028 يهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد مع التركيز على تحيلة مياه البحر وزيادة وتيرة إعادة التدوير واستعادة الطاقة من النفايات بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية ووضع آلية لمعايير الفنادق الخضراء لتعزيز السياحة المستدامة..

كما ان هذا المشروع الذي يستند إلى الحلول القائمة على الطبيعة سيشكل واحدة من أولى المدن الخضراء في العالم العربي وفق توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لاستغلال مؤتمر المناخ الماضي، كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة، استمراراً لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية للتوسع في استخطام الطاقة النظيفة..



