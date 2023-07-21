تل أبيب تزعم كشف هوية خاطفى الجاسوسة الإسرائيلية فى العراق

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هوية خاطفى الجاسوسة أو الباحثة الإسرائيلية الروسية، إليزابيث تسوركوف، فى العراق بعدما حمّلت الحكومة الإسرائيلية كتائب حزب الله الموالية لإيران مسئولية ذلك.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إليزابيث تسوركوف تم اختطافها من طرف رجل دين ومسئول كبير فى كتائب حزب الله اتصلت بهما لإجراء مقابلات ضمن إطار تحضير رسالة الدكتوراه، وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإخبارية، فإن تسوركوف هى من بادرت بلقاء خاطفيها فى العراق ضمن إطار تحضير رسالة الدكتوراه.

وتجرى تسوركوف بحث الدكتوراه حول التحركات الشيعية فى العراق، وتركز تحديدا على جماعة رجل الدين البارز، مقتدى الصدر. واتصلت «تسوركوف» برجل دين اسمه أحمد علوانى، طلبت فيه لقاء ابن عمه محمد علواني، وهو مسئول كبير فى كتائب حزب الله بالعراق، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. وخلال لقائهما الثانى مع تسوركوف، اكتشف الرجلان أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية وقررا اختطافها.

«تسوركوف» البالغة من العمر 36 عاما، وتعمل محللة فى شؤون الشرق الأوسط وهى طالبة دكتوراه بجامعة برينستون، دخلت العراق أواخر العام الماضى بجواز سفرها الروسى قبل أن تختفى خلال مارس الماضي.